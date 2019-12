Lega | nuove perquisizioni della Finanza L’inchiesta riguarda l’Associazione Maroni

lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Guardia dista eseguendo, nell’ambito dell’inchiestaProcura di Genova sui 49 milioni confiscati in via definitiva alla, una serie di. Le verifiche, secondo quanto si è appreso, riguarderebbero l’Associazionepresidente che sostenne l’allora candidato alle regionali lombarde, Roberto. L’inchiesta genovesei rimborsi elettorali che laavrebbe ottenuto ai danni del Parlamento tra il 2008 e il 2010, falsificando rendiconti e bilanci. Il processo si è concluso lo scorso 6 agosto con una sentenzaCassazione che ha dichiarato prescritti i reati per Umberto Bossi e per il tesoriere Francesco Belsito ma ha confermato la confisca dei 49 milioni. Il nuovo filone, invece, il presunto riciclaggio di parte di quei fondi, che da settembre il Carroccio sta restituendo allo Stato a ...

