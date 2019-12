' Left 4 Dead VR è reale' e un annuncio sarebbe in programma ai The Game Awards 2019

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) In seguito all'bomba di Half-Life: Alyx per VR, ecco arrivare nuove indiscrezioni su un altro famoso gioco targato Valve che potrebbe tornare in versione VR.Stiamo parlando del celebre.Stando a quanto condiviso da Tyler McVicker di Valve News Network su Twitter, "VR è" e sarà, dunque, un altro gioco destinato alle piattaforme VR.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Left4Dead per VR sta per arrivare? - cyberanimax : - iCrewPlay : Valve e Steam si preparano per Left 4 Dead VR -