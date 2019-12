Le Tesla hanno una funzione contro gli atti vandalici

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) https://youtu.be/t-iBSEfQWKk Il nuovo sistema di sicurezza integrato sulle, chiamato Sentry Mode (Sentinella), ha aiutato la polizia californiana ad arrestare un vandalo, “catturato” dalle telecamere della berlina elettrica della casa americana mentre era intento a tagliare gli pneumatici. La Sentry Mode funziona sfruttando le telecamere (una per lato) che fanno parte dell’hardware del sistema avanzato di assistenza alla guida Autopilot, avviando la registrazione quando attorno all’auto vengono rilevatevità sospette. In questo specifico caso, Le Go, il proprietario dellaModel 3 danneggiata, ha spiegato che il fatto è avvenuto attorno alle 3 del mno, quando l’auto stazionava in un parcheggio di un resident di appartamenti della città californiana. Le Go si è accorto che la sua auto aveva una gomma danneggiata mentre si recava al lavoro ...

mid_hedge : In cui Elliott è intervenuto acquistando bonds convertibili in azioni al tasso di 2% e con scadenza nel 2024. Sarà… - antoniolupetti : ?? Nel 2019, su 1,74 milioni di auto immatricolate, le elettriche non hanno superato le 9.722 unità, pari a una quot… - Damy1839 : @fabriziodavoli1 @djubor @ale_moretti @eurodeputatipd Intanto la Giga factory della Tesla è andata ad insediarsi in… -