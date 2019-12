Le straordinarie ricadute dei Nutella Biscuits sulla Basilicata: lo stabilimento “raddoppia”, è un volano per l’economia locale [DETTAGLI] (Di martedì 10 dicembre 2019) Quello dei Nutella Biscuits, i nuovi biscotti della Ferrero, è un successo straordinario. Tutti ne parlano, tutti li vogliono e tutti li comprano. Ed è cosi che si ingrandisce anche la fabbrica della provincia di Potenza, unica in Italia a produrli. Si fornirà di nuovi locali, di ciclo continuo e di maggiore automatizzazione. Tutto ciò che ricadute positive sull’economia dell’intera regione. Lo stabilimento di Balvano, infatti, nell’entroterra della Basilicata, è l’unica fabbrica in Italia a produrre i golosi biscotti alla Nutella della Ferrero, la quale ha deciso di organizzare un sistema produttivo che sia in grado di rispondere alla crescente domanda, potenziando turni e struttura, con un indotto in termini di occupazione non indifferente. In base a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno si sarebbe deciso di raddoppiare la produzione, aggiungendo alle varie ...

