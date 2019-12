Le leggi più importanti o discusse in Italia negli ultimi 10 anni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019)i governi susseguitisi su territoriono hanno dato vita ad alcune dellestoricamente piùdeglidecenni. Le piùsono state sicuramente quelle che hanno impattato sulla sfera dei diritti umani. Il testamento biologico È solo nel 2018 che, complice la durissima lotta portata avanti dall’Associazione Luca Coscioni e da Dj Fabo, è arrivata la legge sul testamento biologico. Prima di Fabio Antoniani erano stati in molti a portare avanti la stessa battaglia, spesso in vece dei loro cari: Peppino Englaro per la figlia Eluana, Mina Welby per il marito Piergiorgio. Le unioni civili Un altro fondamentale traguardo per i diritti umani è arrivato nel 2016 con la legge sulle unioni civili, o legge Cirinnà. Monica Cirinnà. La legge ha permesso alle coppie gay di “unirsi” (non si parla infatti di “matrimonio”) e di acquisire così ...

