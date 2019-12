Le Donatella Instagram | versione natalizia ma sempre sensuale | «Vi voglio come regalo

urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Se ti dico due gemelle splendide sorelle, forse ti viene in mente la sigla di Cristina D’Avena, ma in questo caso stiamo parlando di Le. Il duo canoro che ha conquistato tutta l’Italia con la sua bellezza e simpatia. Le abbiamo conosciute a XFactor e non le abbiamo più lasciate. Belle, simpatiche e piene di energia: queste sono Giulia e Silvia Provvedi. Il loro accountspopola ogni giorno di più, cosa del tutto normale visto le foto provocanti eche si divertono a postare. Le sorelline sono davvero uno spettacolo per la vista e non solo, la loro voce è adorabile e incanta davvero chiunque. Un esempio sono le ultime stories che hanno pubblicato. Leggi anche: Miriam Leone, sirena in piscina: curve bagnate e tuffi bollenti (FOTO) Lee il loro successo Lestanno vivendo un periodo davvero d’oro della loro ...

