notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alcune credenze non propriamente veritiere, in alcuni casi, si diffondono a macchia d’olio nella società, diventandoa tutti gli effetti per centinaia, a volte addirittura migliaia di persone: è il fenomeno delle. In questo, il web gioca un ruolo determinante e spesso deleterio. Ma attraverso una buona informazione, basata su dati scientifici inconfutabili, è possibile distinguere il vero dal falso, come nel caso dello studio giapponese secondo cui lesarebbero in grado di curare il. Leil? L’affermazione secondo cui lecurerebbero ilsi è però rivelata falsa, nata dal fraintendimento dei risultati di uno studio giapponese dei primi anni Duemila. Secondo questo studio, lecon la buccia ricoperta di macchie nere sarebbero ricche di una proteina dagli effetti anti-cancerogeni. Un lavoro che ...

notizieit : Le banane mature curano il cancro? Verità e fake news - FattoAlimentare : No, le banane mature non curano il cancro. Ma la bufala continua a tornare sui social. Il mito sfatato degli espert… - BlogNews_it : No, le banane mature non curano il cancro. Ma la bufala continua a tornare sui social. Il mito sfatato degli espert… -