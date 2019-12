today

(Di martedì 10 dicembre 2019) 'Faccia rispettare ordinanza di detenzione cani e gatti - effettuati 8 sequestri di oltre 450 animali'

Bassottirescue : Continua la battaglia dell'Associazione Bassotti e poi più per fermare la maltrattatrice di Montopoli di Sabina già… - CrisciGloria : Lazio: associazioni animaliste, ‘sindaco Montopoli di Sabina fermi maltrattatrice’ - demosgiovani : RT @LemmaAndrea: Siamo in #periferia al Trullo con @DemoS_Roma per parlare con le associazioni, il medico di Lampedusa europarlamentare Pie… -