Lavoro | sindacati chiedono risposte concrete alla politica

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lavoratori in piazza per il primo appuntamento per la Settimana di mobilitazione per ilpromossa da Cgil, Cisl e Uil. In Piazza Santi Apostoli

gualtierieurope : La #manovra2020 avanza in Parlamento mentre qui a @PalazzoChigi discutiamo con i sindacati di #investimenti per sos… - Radio1Rai : 250 manifestazioni in #Francia contro la riforma del lavoro di #Macron. Lo sciopero, indetto da sindacati ferrovie… - Paogiu : RT @gualtierieurope: La #manovra2020 avanza in Parlamento mentre qui a @PalazzoChigi discutiamo con i sindacati di #investimenti per sosten… -