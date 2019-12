Lavori al tetto del “Marco Polo” | domani attività didattiche sospese

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti«Una serie di toppe incollate una sull’altra nel tempo»: è quanto ha rinvenuto l’Ufficio tecnico comunale durante iin corso suldell’edificio che ospita la scuola Marco Polo e l’asilo nido comunale Il Riccio: la struttura è oggetto di un risolutivo intervento d’impermeabilizzazione della copertura disposto dall’Amministrazione Cuofano, in corso già da alcune settimane e che sarà ultimato a breve. Al fine di consentire alla ditta il delicato step di messa in opera della guaina di copertura, in programma domattina come da cronoprogramma deigià in corso, è stata disposta con ordinanza sindacale la sospensione delleper la giornata di, mercoledì 11 dicembre. «Quanto rinvenuto suldella Marco Polo ricorda quanto scoprimmo alla San Giovanni Bosco, uno dei primi plessi sui quali siamo intervenuti. Questo ci ...

