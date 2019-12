anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –studentesca universitaria DEMMIS, in data 20 dicembre 2019, è lieta dire. Un eventoe ricreativo per poter offrire a tutti, non solo agli studenti, un venerdì fuori dagli schemi.si aprirà con il convegno “La ricchezza del territorio. Tra confische e Km0″ alle ore 18:30, che si terrà al Palazzo DEMM, sito in Piazza Arechi II, volto a valorizzare i prodotti locali e il riutilizzo dei beni confiscati alla malavita per poter ampliare maggiormente la produzione enogastronomica della nostra splendida provincia. Ospiti della serata saranno Coldiretti Benevento eLibera, che porteranno anche varie testimonianze sulle loro attività che svolgono con impegno e assiduamente ogni giorno. Prenderanno parte al convegno anche il Presidente della Provincia, Antonio di Maria, il ...

anteprima24 : ** L'#Associazione '#DEMMIS' presenta l'evento culturale 'Atto Primo' ** -