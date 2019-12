Landini contro il governo | “Basta parole | servono i fatti”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)avverte il: “Basta, ora i fatti”. Furlan (Cisl): “Non vogliamo gentilezza, noi vogliamo risposte”. In occasione della manifestazione organizzata dalle sigle sindacali sulle crisi aziendali (Ilva e Alitalia le principali), il numero uno della CGIL Mauriziosi è rivolto con toni critici al, appello al: “Basta, ora i fatti” “Bastaora i fatti. Non abbiamo più tempo da perdere per ricostruire la fiducia e ridare voce ai giovani che mi sembra si siano ripresi la piazza. Ma o si lavora tutti insieme o non si va da nessuna parte”, ha dichiaratodi fronte alle diverse centinaia di persone che si sono radunate in piazza portando alla ribalta il delicato tema delle crisi aziendali. “Il mondo del lavoro unito chiede il cambiamento del Paese: si mettano in ...

cdpropris : RT @carlakak: Domani a Roma i SINDAKAZZISTI Landini Barbagallo ecc manifesteranno per le retribuzioni lavorative ma contro il SALARIO MINIM… - francescamir48 : RT @carlakak: Domani a Roma i SINDAKAZZISTI Landini Barbagallo ecc manifesteranno per le retribuzioni lavorative ma contro il SALARIO MINIM… - antonellamorga : RT @rassegna_it: Landini: “Basta precarietà e licenziamenti. O si lavora tutti insieme o non si va da nessuna parte. I lavoratori sono unit… -