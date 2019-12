Lady Gaga rivela | “Il mio sogno è avere dei figli”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) A Natale siamo tutti più buoni; il carbone ricevuto è l’indice della fine dell’anno su quanto ci siamo riusciti in generale oppure no. I propositi dell’anno nuovo sono sicuramente una buona partenza, che l’ultimo dell’anno fa da bilancio a quello appena passato. Anche le star hanno i propri:ha infatti svelato i propri buoni propositi per il 2020, spoilerandoci anche un po’ quelli che saranno i suoi programmi musicali. I buoni propositi diper il 2020, dopo un 2019 da Oscar Quest’anno le soddisfazioni non sono mancate, come ad esempio l’Oscar per la miglior canzone dato a Shallow, canzone della colonna sonora di A Star is Born di cui la cantante stessa è protagonista insieme a Bradley Cooper. Si era anche vociferato che con l’attore ci fosse di mezzo una relazione, ma la cantante smentì la notizia,ndo che ...

