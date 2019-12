La Wada mette al bando la Russia Ma la politica questa volta resta fuori

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019)da (quasi tutto). La, cioè l’Agenzia mondiale antidoping, suprema custode della pulizia dello sport di vertice, ha rifilato una nuova bastonata allacon undi quattro anni che taglierà gli atleti russidalle Olimpiadi di Tokio (2020), dalle Olimpiadi invernali di Pechino (2022) e dal Campionato del mondo di calcio del Qatar (2022), oltre che dalle Universiadi del 2021 e del 2023. Salva solo la partecipazione della, coincome squadra classificata per la fase finale ma anche come Paese organizzatore (almeno quattro partite dovrebbero svolgersi a San Pietroburgo), al Campionato europeo di calcio dell’anno prossimo. Esclusi dalle manifestazioni sportive anche i dirigenti sportivi russi, pure se in veste di semplici osservatori. Qualche speranza solo per gli atleti che, nel frattempo, riusciranno a dimostrare di essere puliti, i quali comunque ...