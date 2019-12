La Stampa | per Gattuso contratto per 18 mesi a 2 | 5 milioni più premi

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’avventura di Ancelotti a Napoli è iniziata 566 giorni, quando, con De Laurentiis, interpretò 007. Resta emblematica la foto spalla contro spalla, con la quale “svelavano di essersi scelti”, scrive Jacopo D’Orsi su La. Adesso si è ai titoli di coda. I due sono sull’orlo della separazione, un “crepuscolo surreale”. Quello che d’Orsi definisce “divorzio all’italiana”. Il tecnico è ancora in carica, ma quella di stasera potrebbe essere l’ultima sua partita, visto che il presidente ha già sceltocome suo successore. Ringhio arriverà domani o, al più tardi, dopo Napoli-Parma di sabato.è “figlio calcistico di Carletto, proprio come Zidane che gli successe al Real per interposta persona (Benitez)”. L’intesa tra Ringhio e il Napoli prevede unper 18a circa 2,5più ...

