La sporca guerra dell’Amazzonia

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’Amazzonia è nuovamente al centro del mirino. In Brasile sta proseguendo, selvaggia e incontrollata, la corsa alla devastazione del “polmone verde” della Terra, la foresta vergine più grande e ricca di biodiversità al mondo. Mentre il presidente Jair Bolsonaro ingaggia una discutibilemediatica con l’attore ambientalista Leonardo Di Caprio, rifugiandosi nuovamente in una bolla virtuale dopo il caso degli incendi massicci di agosto, in Amazzonia si combatte e si muore. Tra incendi e attacchi illegali dei garimpeiros, gli avventurieri che si avventano sui terreni dei popoli indigeni e della foresta amazzonica per poterli poi sfruttare economicamente, degli allevatori e dei cacciatori di frodo di metalli preziosi l’Amazzonia è sempre più sotto assedio. E i suoi difensori pagano spesso caro l’impegno che profondono. La scorsa settimana tra i villaggi di Boa ...

