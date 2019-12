La sorella di Tina Cipollari preoccupata per Kikò Nalli | Soffre per Ambra

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Luana Rosato La storia traLombardo continua a non convincere ladi, certa che l'ex cognato si sia sentito male anche perchéper amore La storia traLombardo continua a destare qualche perplessità, tra i fan ma anche in famiglia. Ladi, Annarita, si è dettaper l’ex cognato che, pare, stiando per la ex gieffina. La relazione tra i due, nata sotto le telecamere di Canale 5, non è stata quasi mai ben vista dalla famiglia di origine dell’hairstylist che, tuttavia, ha continuato a difendere a spada tratta la Lombardo e il loro sentimento. Negli ultimi tempi, però, qualcosa ha iniziato a scricchiolare facendo vociferare chi da sempre li segue: prima la crisi di coppia, poi il presunto tradimento di lei con Gaetano Arena e, infine, il malore die la totale assenza di ...

