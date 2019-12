La Sardegna punta sul metano anche se non ne ha bisogno Così finisce la fiaba dell’isola

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) di Carlo Fusco Viviamo in una crisalide insulare. Qui dentro raccontiamo una storia che riecheggia ovunque: ladi una terra popolata da centenari, un luogo magico, selvaggio e incorruttibile. È l’immagine da cartolina di un’isola felice e incontaminata, che purtroppo non trova conferma nella realtà. Effettivamente laè corrotta da tempo,come la politica alle sue spalle, disinteressata alla salute dei cittadini e usurpata dalle lobby. Mentre i lavoratori sorridono senza denti alla faccia del ricatto occupazionale, abbracciando quindi la retorica stantia della produzione industriale come insostituibile fonte di lavoro, l’isola continua a essere una delle regioni più inquinate d’Italia. Secondo il rapporto Sentieri, 445mila ettari del suo territorio sono contaminati da veleni che hanno impregnato l’aria, l’acqua e il suolo, sostanze tossiche che continuano a uccidere ...

