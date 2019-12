La Roma si qualifica se… Europa League 2019-2020 | tutte le possibili combinazioni

oasport

E' ancora aperto il discorso relativo alazione nel Girone J dell'di calcio: laè a quota 8, appaiata al Mönchengladbach, ma con i giallorossi indietro negli scontri diretti, mentre il Başakşehir insegue a 7 ed il Wolfsberger è fuori dai giochi con 4 punti. Nell'ultima partita del raggruppamento laospiterà gli austriaci, mentre i tedeschi attenderanno i turchi: i giallorossi saranno primi nel girone solo in caso di vittoria e mancata vittoria del Mönchengladbach, mentre saranno secondi in caso di vittoria e contemporanea vittoria dei tedeschi, pareggio, sconfitta e contemporanea mancata vittoria del Başakşehir. LASISE… vince pareggia perde ed il Başakşehir non vince in casa del Mönchengladbach

