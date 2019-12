La provocazione di CasaPound nella piazza delle Sardine | Ci saremo | senza

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019)san Giovanni. “Ci” dice il segretario nazionale Simone Di Stefano, spiegando che saranno alla manifestazione del 14 dicembre a Roma “bandiere” e, naturalmente, “non canteremo Bella Ciao”. “L’apertura del leaderdi Roma stupisce, ma vadirezione del dialogo e noi da sempre ci confrontiamo con tutti. Al momento lesinceramente mi sembrano un contenitore vuoto e manovrato dalla sinistra, ma noi siamo pronti ad andare inbandiere, come abbiamo per la manifestazione con Salvini Berlusconi Meloni, e porteremo le nostre idee. Ma sia chiaro ‘Bella Ciao’ non la cantiamo”. Stephen Ogongo, leader romano diRoma, aveva aperto laanche all’estrema destra, alzando un polverone, ma viene contraddetto da un ...

MarcodallaSarde : Quelli di #CasaPound sono salvininiani senza voti. I pesci pagliaccio con le sardine non li vederei bene. Spero che sia una provocazione. ???? - L_LucaV : Può essere, e dico solo può essere, che invitare un fascista a scendere in piazza e cantare bella ciao possa essere… - ercivettone1 : L'apertura a casa #CasaPound delle sardine penso sia una sorta di provocazione, fatta male, ma credo sia una provocazione -