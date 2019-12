La Porta dei Sogni | Mara Venier rivela | “Ho detto che non fa per me”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019)fa unazione prima de Ladei: “Ho sempreche non fa per me” La regina della domenica pomeriggioè pronta a sbarcare in prima serata da venerdì 20 dicembre con Ladei, un format in tre puntate in cui per ognuna di esse ci saranno sei storie e sarà uno show sui sentimenti, sui desideri e sulla vita. Nel suo studio si ritroveranno persone che si erano perse e si riconcilieranno famiglie che avevano litigato. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv,ha dichiarato che inizialmente aveva rifiutato Ladeiperchè si sente appagata con Domenica In, si sente più a suo agio in altre fasce orarie, come quella pomeridiana di Domenica In e non aveva voglia di fare altro: “Ero perplessa proprio sulla prima serata. Ho sempreche non fa per me, non è il mio mondo”. Anticipazioni Ladei ...

