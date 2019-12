La petizione per un’emoji dedicata a Baby Yoda

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) (Foto: Disney)è diventato una vera e propria superstar sulla rete dopo la sua apparizione carina e coccolosa nella nuova serie The Mandalorian su Disney Plus. È stato infatti protagonista di innumerevoli meme, di richieste di gadget un po’ più interessanti rispetto a quelli onestamente orribili ufficializzati in prima battuta e ora sbarca su Change.org. Sì, proprio sulla piattaformaalla raccolta firme e petizioni online per qualsiasi scopo da quelli umanitari a quelli di denuncia, ma anche per qualcosa di più leggero come in questo caso. La pagina è stata pubblicata da Travis Bramble per far chiedere la creazione di una emoji. Davvero simpatico il claim: “Ci ha rubato il cuore, vogliamo che ora rubi anche uno spazio sulle nostre tastiere”. Al momento della stesura del pezzo, già quasi 1700 persone hanno firmato in pochissimo ...

fanpage : Mes, la petizione della Lega per abolirlo si può firmare infinite volte e anche con mail false - AngeloBonelli1 : RT @europaverde_it: I leader indios e le #ONG combattono per la salvaguardia della foresta amazzonica che continua a essere sfruttata e con… - bummiesfreak : Petizione per avere di nuovo Chanyeolie con i capelli neri ma tenendo l'undercut p l e a s e -