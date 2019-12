La pagella | una musica che traccia…”Segni distintivi”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Compagni di pattuglia a Milano, turni insieme nella Volante ed una passione in comune per la. Sono i motivi che da dieci anni hanno portato due poliziotti a coltivare un sognole che oggi si realizza con la presentazione del singolo “La”. Il brano, prodotto dalla Bit & Sound Music, è stato scritto eto dal duo,Angelo Forni e Fabio Sgrò , in arte Segni Distintivi, due agenti della Polizia di Stato, uno di Salerno ma in servizio a Napoli ed uno di Roma ma in servizio a Milano. La canzone si ispira alla storia del piccolo migrante, giunto morto in Europa e con lacucita addosso. Una storia che ha colpito i due poliziotti e che hanno composto così il brano che farà da apripista all’uscita del primo album (in programma per fine gennaio 2020). Il video è stato girato tra Salerno e Vietri sul Mare. Il progetto ...

