La Marina italiana sfida Erdogan | una fregata arriva a Cipro

(Di martedì 10 dicembre 2019) LaFederico Martinengo èta aper alcune manovre nel Mediterraneo orientale. Una mossa silenziosa,ta dopo l’accordo tra Libia e Turchia sulle Zone economiche esclusive e soprattutto dopo le continua minacce di Recep Tayyipnei confronti del gas del Levante: lì dove ha un ruolo di fondamentale importanza anche l’Eni. La sosta nel porto di Larnaca è iniziata lo scorso venerdì 6 dicembre. Una volta terminata la permanenza nel porto cipriota, la Martinengo darà il via a una serie di manovre congiunte con altre nove marine militari alleate tra il 12 e il 14 dicembre. Una decisione che nasce nell’ambito della cosiddetta Naval Diplomacy portata avanti dall’Italia e dallamilitare per blindare i nostri interessi strategici sia in generale nel bacino del Mediterraneo allargato, che, in particolare, nel settore orientale ...

