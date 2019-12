La marcia per Segre a Milano | la senatrice | «Lasciamo l’odio agli anonimi da tastiera» E

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) È partita poco dopo le 18, a, laper Liliana, organizzata dal Comune di, dall’associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), dalle autonomie locali italiane (ALI) e dall’unione Province italiane (UPI). Seicento i sindaci, tutti con fasce tricolore ma senza simboli di partito, che stanno “scortando” laa vita dicendo no all’odio. LaFoto di Open Un corteo cominciato in piazza Mercanti e che proseguirà in piazza Duomo passando per la galleria Vittorio Emanuele II fermandosi, infine, in piazza della Scala. Qui l’intervento dellaLiliana. «Penso sia giusto che prenda la parola solo lei a conclusione dellaperché la politica porterà la sua testimonianza e la voglia di essere la scorta della, aspettiamo le sue parole», ha detto il sindaco diBeppe ...

