La Luna nera sta arrivando

(Di martedì 10 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=8lCA3TZIlI0 Arriva il 31 gennaio, la terza produzione originale di Netflix. Basata sul romanzo. Le città perdute, primo volume della saga di Tiziana Triana che ha appena iniziato le pubblicazioni per la casa editrice Sonzogno, la serie sarà il tentativo autentico di produrre il genere fantasy nel nostro Paese. La storia, infatti, ambientata nel Seicento vede una giovane levatrice di nome Ade affrontare le conseguenze di un’infamante accusa di stregoneria. In queste ore è stato diffuso il primo teaser, che anticipa ciò che vedremo negli episodi. Come si vede nella clip di anticipazione, Ade è una ragazza rimasta sola che deve occuparsi del fratellino piccolo. Dopo la strana morte di un neonato è costretta a fuggire dal proprio villaggio che già non la guardava di buon occhio. Troverà rifugio in una comunità di donne emarginate dalla ...

