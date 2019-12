La gioia di Emma Marrone dopo la visita medica | “Sto bene”

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)laha deciso di rassicurare i suoi fan. Il filo diretto con il suo pubblico continua a non interrompersi, anchela malattia, con continua aggiornamenti che riportano il sereno nella sua fan base che - nelle ultime settimane - ha vissuto momenti di apprensione. "Raga tutto bene", ha fatto sapereche si è sottoposta a unaa due mesi dall'intervento che ha subito e con il quale doveva risolvere un problema di salute molto serio. L'artista si è fermata per un mese, tempo necessario per la convalescenza,diché ha rilasciato il suo ultimo album Fortuna, che ha presentato in un instore nel quale non ha previsto firma copie ma solo un piccolo live unplugged. Di recente,è stata ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, alla quale aveva rivelato come fossero andate le cose riguardo alla sua ...

Assunta35563648 : @Gioia_Emma @matteosalvinimi Cosa vuol Dire x la strada s'incontra kiunque mica gli puoi kiedere i documenti?? ????? - EmmaBlackAuthor : Bellissima recensione, che mi riempie il cuore di gioia <3 RECENSIONE: 'LA RAGAZZA DEI BLUEBONNET' DI EMMA BLACK (S… - Gioia_Emma : @AngyLuise @simonepetracchi @matteosalvinimi Sentenzió Sharon Stone 90 60 90 sottana compresa. -