La democrazia traballa dove si parla poco di ambiente e molto di tecnologia

(Di martedì 10 dicembre 2019) In Italia, come altrove, le elezioni generali sono il principale mezzo di rinnovamento democratico. Ma che cosa accade se le elezioni non determinano un vero cambiamento, né possono determinarlo? E se fossero segretamente manipolate dallo Stato o da grandi vecchi, poteri forti, influencer stranieri? Che cosa succede se i sondaggi vengono predeterminati, fornendo una illusione di scelta democratica? Non è un pericolo astratto, soprattutto ladla gente non ha tempo, pazienza, né alcuna voglia di affrontare qualunque discorso politico articolato, sempre che sia sorretta da una sufficiente capacità di comprensione verbale. Se in passato queste preoccupazioni nascevano nei confronti delle democrazie immature dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, integrità ed efficacia dei processi elettorali sono a rischio anche nei paesi occidentali da sempre considerati il modello universale di ...

