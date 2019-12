La Commissione di garanzia non ha soldi né personale | Fondazioni fuori controllo

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si punta alla trasparenza ma si rischia il caos. È il caso della legge che ha equiparato le, associazioni e comitati politici ai partiti. Parliamo della cosiddetta “Spazzacorotti”, che affida il compito di monitorare strutture e persone alladidegli statuti e per la trasparenza e ildei rendiconti dei partiti politici ma come più volte dichiarato dallo stesso organismo, non ha né, né. Sacrosante rimostranze se si pensa che dovrebbero passare sotto la lente di ingrandimento dellaoltre 50 mila tra enti e persone (politici e non). Roba da far drizzare i capelli ai più grandi stacanovisti. Come dire, una partita persa prima di scendere in campo. Non a caso lo scenario ha suscitato “molte preoccupazioni” anche al Greco, l’organo anti corruzione del Consiglio d’Europa. Tuttavia, dopo vent’anni di discussioni e una riforma ...

