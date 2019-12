La Cgil di Avellino manifesta a Roma | “Chiediamo azioni concrete per risollevare il Sud”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il segretario generale delladi, Franco Fiordellisi, ha partecipato ain Piazza Santi Apostoli allazione unitaria diCisl Uil per chiedere politicheper il Mezzogiorno. «Chiediamo – dice Fiordellisi – un’azione decisa e concreta perle sorti del Sud e con esso della nostra Irpinia che ultimamente soffre ancora di più per le troppe vertenze irrisolte. Chiediamo, inoltre, di avere l’effettivo flusso del 34,4% delle risorse di spesa corrente per il Sud, per una vera soluzione alle crisi industriali che su 159 tavoli aperti al Mise più della metà sono del Sud». L'articolo Ladi: “Chiediamoperil Sud” proviene da Anteprima24.it.

