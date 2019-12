La calciatrice Megan Rapinoe eletta sportiva dell’anno da Sports Illustrated

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Da questa stagione, lae capitana della nazionale statunitense, credeva di non poter chiedere di più. Dopo la vittoria del mondiale e la consegna del pallone d’oro, la 34enne americana era già pronta chiudere un’annata perfetta e irripetibile. Se non fosse cheha deciso di eleggerla sportivo dell’anno. È la quarta donna nei 66 anni della storia del premio del magazine americano a portare a casa il riconoscimento. Nell’ultimo annoè stata spesso sotto i riflettori, non solo per le sue doti atletiche, ma anche per lo scontro a distanza con il presidente Donald Trump e con la federazione americana. Sempre pronta a esporsi per i diritti delle atlete e della comunità Lgbtq, a marzo ha trascinato le sue compagne di squadra a citare in giudizio la federazione di calcio americana per ottenere la stessa ...

