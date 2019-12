anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lagiocattoli edel quartiere. Realtà aumentata per i giochi dei più piccoli. Al Centro commerciale Ladi piazza Madonna dell’Arco non è il solito Natale: solidarietà, divertimento assicurato con i giochi della realtà aumentata e con l’atteso arrivo del personaggio dei cartoon BING. Una festa lunga un mese, dal 6 dicembre alla Befana, con tante iniziative in calendario. La rassegna “La magia del Natale in” è entrata nel vivo nel weekend dell’Immacolata con ladi giocattoli usati (ma anche nuovi, per chi può) da destinarefamiglie che non possono permettersi l’acquisto dei doni per i propri figli, in collaborazione con l’associazione ABIO. Partecipare è molto semplice: basta consegnare il ...

anteprima24 : ** La Birreria diventa palcoscenico, raccolta solidale e spazio alle #Associazioni ** -