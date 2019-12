La “banana” di Cattelan diventa “Hungry Artist”

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019) LadiLa “banana” di“Hungry Artist” Come se non bastassero tutte le polemiche nate intorno a Comedian, la banana attaccata al muro con lo scotch, qualche giorno fa si è aggiunto un altro episodio che ha suscitato clamore tra la folla dell’Art Basel Miami Beach. L’opera, che nelle intenzioni dell’autore dovrebbe essere un invito alla riflessione su come con troppa leggerezza si attribuisce rilievo economico alle cose, è stata mangiata. David Datuna: “Il mio gesto si chiama Hungry Artist” Erano stati realizzati tre esemplari di Comedian, la “banana” di Maurizio, che aveva dato il via a una marea di polemiche, soprattutto per il valore attribuito all’opera: due esemplari erano stati venduti a 120.000 Dollari, mentre il prezzo del terzo era ...

