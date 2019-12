Kikò Nalli | la confessione | “Il mio corpo ha ceduto”

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019)è finalmente uscito dall’ospedale. L’ex marito di Tina Cipollari la scorsa settimana – e più precisamente nel pomeriggio del 5 dicembre – era stato ricoverato d’urgenza per un malore. I medici avevano sospettato un infarto ma, fortunatamente, il problema cardiaco era stato poi escluso in seguito a diversi accertamenti. A distanza di qualche giorno dall’accaduto, l’hairstylist ha deciso di rispondere ai propri fan e di rassicurarli. Numerosi, infatti, sono stati i messaggi di sostegno che l’uomo ha ricevuto e, in molti di essi, si percepiva una vera e propria preoccupazione per la sua salute. Le dichiarazioni di«Volevo rassicurare tutte le persone a me vicine e lontane», ha dichiaratoin un video postato sul proprio profilo Instagram. «Sto bene, il mioha avuto un momento di sbandamento, ero molto stanco», ha aggiunto. Una stanchezza che, stando a ...

