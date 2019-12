Kikò Nalli e Ambra Lombardo di Nuovo in Crisi | Ecco Cosa Rivela la Sorella di Tina

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 10 dicembre 2019) Trasembra esserci diaria die tali voci sembrano trovare conferma nel fatto che quandoha avuto il malore, qualche giorno fa,non era al suo fianco. Adesso sulla storia tra i due è intervenuta anche ladiè successo nel dettaglio! Non c’è pace per Kiko, l’hairstyle recentemente ha avuto un problema di salute che fortunatamente si è risolto per il meglio. Inizialmente si pensava si trattasse di un infarto, invece è stato solo un problema di innalzamento di pressione. In molti però in quei giorni avevano notato il silenzio da parte della fidanzata. La bella professoressa infatti, non aveva rilasciato alcuna dichiarazione in merito e in molti avevano sospettato ci fosse unatra i due. Adesso, sull’argomento è intervenuta anche l’ex cognata didi ...

