Juventus | Sarri | «Leverkusen? Qualcuno riposerà De Ligt out | ecco il motivo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Maurizioha parlato delle condizioni dei giocatori indisponibili dellaalla vigilia del match contro il BayerMaurizio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell’importanza di Bayere della situazione legata agli infortunati. «Bayer? Partita prestigiosa che dobbiamo affrontare nel modo migliore.magiocherà lo stesso. Gli infortunati? Sono fuori, speriamo che siano sulla via del rientro. Dobbiamo valutare nei prossimi giorni se potranno rientrare in gruppo. Deè uscito stanco e abbiamo pensato di lasciarlo a riposo. Dovrebbe rientrare in gruppo giovedì». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - forumJuventus : Craig Burley (ESPN): 'Se fossi la Juventus mi sbarazzerei di Sarri, la squadra non è mai stata convincente nonostan… - SkySport : ?? #Sarri come #Delneri ? Mai così tanti gol subiti dal 2010 #SkySport #SkySerieA #Juventus -