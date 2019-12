Juventus | Sarri avverte i calciatori | “se non facciamo risultato li ammazzo”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Ho una striscia di 21 partite imbattuto in Europa? Mi sembra di aver letto da qualche parte che la striscia più lunga di un allenatore in Europa sia 22, quindi se domani non fannoli ammazzo”. Sono le dichiarazioni del tecnico della, Maurizio, parlando della sfida di Champions di domani a Leverkusen. “Dentro questa striscia la partita che ricordo più volentieri ovviamente è la finale, quella che ti porta a vincere un trofeo europeo. E’ quella la partita, poi spero che la striscia sia talmente lunga che spero che ce ne sia una ancora più importante, ma al momento è quella”, ha aggiuntoche sul momento della sua Juve dopo il ko con la Lazio ha aggiunto: “Siamo sereni. Dobbiamo migliorare e lavorare, ma siamo sereni perché stiamo lavorando”. “Far scattare la scintilla dipende da tanti fattori, metterci ...

