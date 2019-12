Juve Stabia | il Chievo perde una pedina per l’anticipo di venerdì

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di(Na) – Nessuno stop in casaper l’anticipo di campionato diprossimo. Le vespe saranno di scena al “Bentegodi” di Verona per affrontare il. Tra le fila partenopee da segnalare esclusivamente l’ingresso in diffida di Luigi Canotto, ammonito per la quarta volta in campionato nel corso dell’ultimo match con il Frosinone. I clivensi, di contro, dovranno fare a meno di Luca Garritano per la gara che aprirà il sedicesimo turno di campionato. Il centrocampista ha rimediato il quinto giallo stagionale contro la Cremonese, facendo scattare in automatico la giornata di squalifica. L'articolo, ilunaper l’anticipo diproviene da Anteprima24.it.

