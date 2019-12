Juve Bayer Leverkusen | i convocati di Sarri Non c’è De Ligt

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)dirama la lista dei. Assenti De, Ramsey e Douglas Costa. Tutto l’elenco Maurizioha diramato la lista dei giocatori che partiranno alla volta di. Nell’elenco non figurano, oltre agli infortunati di lungo corso, De, Ramsey e Douglas Costa. Ecco tutti i nomi: Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio. Difensori: Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Demiral, Gozzi. Centrocampisti: Pjanic, Matuiti, Cuadrado, Rabiot, Muratore, Portanova, Muratore. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Higuain, Bernardeschi. Leggi su Calcionews24.com

