John Lennon secondo il figlio Sean | il ricordo in una bellissima foto di famiglia

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019)e Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko Onoe Yoko OnoQuandovenne ucciso a New York aveva 40 anni. Trentanove anni dopo quel triste giorno, a ricordarlo è suo, 44, con un ritratto diprivato: ci sono lui bambino, la leggenda dei Beatles, e mamma Yoko Ono, 86.non aggiunge nemmeno una parola o una frase: non servono. I commenti come i «like» sono già centinaia dopo pochi minuti. Non è la prima volta checondivide immagini dal passato. L’aveva fatto anche il 9 ottobre, giorno del suo compleanno e anche del padre (sono nati lo stesso giorno). Lo scatto è a due,bambino ementre soffiano insieme sulla candelina della torta. ...

ThatEricAlper : John Lennon, October 9, 1940 - December 8, 1980. Imagine. - repubblica : #8dicembre 1980 - veniva ucciso John #Lennon #AccaddeOggi #johnlennon - Culturizando : Recordando a John Lennon (+Frases) -