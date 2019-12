Jessica | chi è la bellissima sorella di Justine Mattera | la lotta contro il cancro e la

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) A quasi 50 anni,continua ad incantare i fan, il suo corpo esplosivo non ha nulla da invidiare alle ventenni. Un fisico di cui lei si prende parecchia cura, facendo tanto sport, in particolare il triathlon, disciplina sportiva che unisce nuoto, ciclismo e corsa. Uno sport iniziato per caso, come raccontato dalla stessaa La Gazzetta dello sport: “Mediaset mi aveva proposto una trasmissione sulla corsa, che si chiamava “Oltre il limite”. Dovevo affrontare una maratona senza nessuna preparazione. Avevo solo un mese e mezzo a disposizione prima della gara. Ho risposto che avrei potuto tentare una mezza maratona, in meno di due ore. Ce l’ho fatta”. “Ho iniziato a condurre un programma su Bike Channel – aveva raccontato la showgirl – e ho inforcato la bicicletta. Un’azienda del settore mi ha proposto di partecipare a una gara di triathlon: ho ...

POPCORNTVit : Jessica Nogueira: ecco chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne - jessica_1986___ : RT @matteosalvinimi: ??FACCIAMO GIRARE! La Lega ha chiesto alla Commissione Europea di spiegare come vengano spesi e a chi vadano i SOLDI de… - jessica_m72 : RT @matteosalvinimi: Viva il Natale, viva il presepe, viva anche l'albero, abbasso chi si vergogna delle nostre tradizioni! Buongiorno e bu… -