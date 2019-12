Jennifer Lopez struccata | come non l’avete mai vista FOTO

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019)è una delle pop star americane più amate al mondo. La sua fama è internazionale cosìla sua bellezza, di origini portoricane, invidiabile anche a 50 anni! Sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato un video in cui appare acqua e sapone. Il video senza filtri Jlo non teme commenti negativi, l’abbiamoin più di un’occasione sfoggiare il suo viso senza un velo di trucco e con i capelli scompigliati. Jlo è emozionata e impaziente di annunciare ai suoi fan la nomina per il Golden Globemiglior attrice non protagonista. La nomina al Golden Globe Il suo ruolo nel film “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business” ha richiesto all’attrice un grande impegno. “Ramona è un personaggio complicato ed è stato un onore e una sfida impersonarla” dice la pop star nella didascalia del ...

vogue_italia : Bellissima Jennifer Lopez con questo cappotto scozzese ?? - vogue_italia : Onde e capelli mossi: ecco come ricreare gli hairstyle di Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni a casa… - LauraTentoni : RT @vogue_italia: Bellissima Jennifer Lopez con questo cappotto scozzese ?? -