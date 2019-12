Italia | Verratti | «Mancini ha ridato entusiasmo | è il ct giusto»

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), le parole del centrocampista del Psg e della Nazionale Marcoin merito al lavoro diPoco più di sei mesi e poi sarà tempo di Europeo per l’. Marco, nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche degli azzurri. «ha capito che dopo aver toccato il fondo bisognava costruire qualcosa di nuovo. Ha, fiducia ai giocatori, sfruttandone le qualità. Prima non succedeva. Ha creato un’identità forte con idee semplici. È il ct». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : 'Un leader come #Icardi può solo aiutarci' Le parole di #Verratti su #Psg e Nazionale - fidels782 : RT @DiMarzio: 'Un leader come #Icardi può solo aiutarci' Le parole di #Verratti su #Psg e Nazionale - KaiserRossii : RT @DiMarzio: 'Un leader come #Icardi può solo aiutarci' Le parole di #Verratti su #Psg e Nazionale -