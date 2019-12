Italia ultima in Ue per donne al lavoro Bankitalia | Includerle decisivo per

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Per l’la crescita potenziale prevista per i prossimi anni dipenderà fortemente dalle ipotesi circa la partecipazione femminile, che ne risulta essere un motore fondamentale”. Lo ha detto il governatore di Bank, Ignazio Visco, al convegno ‘Gender Gaps in then economy and the role of public policy’.Visco ha ricordato che la partecipazione femminile, con 8 milioni diinattive, rileva in termini quantitativi ma anche qualitativi, dato che “lehanno livelli d’istruzione elevati”, competenze e abilità spiccate in settori cruciali, come comunicazione e rapporti interpersonali.“Il raggiungimento della parità di genere nel mercato delè ancora lontano - ha sottolineato Visco - Inil tasso di partecipazione femminile registrato nel 2018, pari al 56 per cento, è ...

