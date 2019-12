It | Capitolo 2 e Il Re Leone | ecco il dicembre di Rakuten Tv!

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nel mese disuTV è ora di It:2, Il Re, i grandi successi del 2019, tanti cartoni animati:la programmazione!TV si prepara al Natale e acon un'offerta ricca di grandi blockbuster per tutta la famiglia: da Il Renella nuova trasposizione in live action targata Disney che ha sbancato il Box Office con oltre 37 milioni di Euro, disponibile dal 4sulla piattaforma, a Angry Birds 2 sequel di Angry Birds - Il film e IT -2, secondodello spaventoso horror tratto dal romanzo di Stephen King, entrambi nella migliore qualità audio-video in 4K HDR. Sarà un Natale all'insegna del grande cinema con titoli come Tolkien sulla vita dello scrittore e ...

