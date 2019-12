Inter Barcellona 0-0 LIVE | Biraghi vicino al gol

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Allo Stadio San Siro, la 6ª giornata della Champions League 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro di Milano,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca a San Siro 5′ Chance per D’Ambrosio – Lukaku lancia in campo aperto Borja Valero che serve ai limiti dell’area D’Ambrosio il quale ci prova con il sinistro ma il tiro termina alto sopra la traversa 7′ Annullato un gol a Lukaku – Godin recupera palla ai limiti dell’area blaugrana serve Lukaku che di prima intenzione calcia e buca Neto. Il belga, però, era in evidente posizione di fuorigioco 9′ Tiro di Perez – Lancio di ...

