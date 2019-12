Insigne si scalda, ma partirà dalla panchina. Il retroscena dal San Paolo (Di martedì 10 dicembre 2019) Insigne fa il Capitano e carica la squadra durante il riscaldamento Pur non essendo schierato tra i titolari da parte di Carlo Ancelotti, Lorenzo Insigne ha voluto partecipare al riscaldamento pre-match assieme ai propri compagni di squadra. Un gesto che, all’apparenza, arriva per stare vicino alla squadra. Un gesto da Capitano. Il suo rapporto con i tifosi è ai minimi termini e in moltissimi volevano che partisse dalla panchina proprio come risulta nelle formazioni ufficiali. Una mossa che avrebbe stupito tutti i presenti, sia in campo che sugli spalti. Lorenzo era lì, a sostenere la propria squadra. Leggi anche tutte le dichiarazioni pre-match! Giuntoli parla su Sky: ”Ancelotti? Non ne voglio parlare” Mario Rui: ”Ancelotti ci ha parlato, siamo concentrati sulla partita” SKY – Costacurta: ”Quella del Napoli non è una situazione tragica” L'articolo Insigne si scalda, ma ...

Insigne smista i palloni nel riscaldamento. Un problemino per Mertens - che poi torna a riscaldarsi : Ecco gli ultimi aggiornamenti dal San Paolo da Massimo Ugolini. Spalti quasi deserti, ci saranno circa 25mila spettatori per Napoli-Genk. Nessun incitamento particolare alla squadra, mentre c’è una la novità nel riscaldamento in campo. E’ la presenza di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, al centro delle polemiche, parte dalla panchina. Ma è in campo con i titolari a smistare i palloni per farli calciare in porta. Non succede ...