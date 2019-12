Insigne è riuscito a far esonerare Ancelotti Abbiamo visto anche questo

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Non è servito a nulla, ad, aver più volte aperto il confronto con i calciatori del Napoli, aver intrattenuto con loro lunghi colloqui. E nemmeno averli accontentati nel 4-3-3 invocato da alcuni. La distanza tra il tecnico e alcuni giocatori era ormai diventata incolmabile, scrive il Corriere dello Sport. In particolare quella con. “D’altro canto, la tribuna dia Genk ne è stata testimonianza el’atterraggio di Raiola a Castel Volturno, a sei mesi dal caffè in casatra lo scugnizzo, Adl e Giuntoli. E le conferme di. ‘C’è stata qualche frizione’. Prima che però a Salisburgo corresse ad abbracciarlo, dopo il gol del 3-2”. Sono le dinamiche del calcio, scrive il quotidiano sportivo, “chi gioca è felice, chi non lo fa e viene messo in discussione borbotta, a voce magarialta” L'articoloa far. ...

