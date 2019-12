Innovazione tecnologica e tessuto urbano | un' opportunità italiana ed europea

feedproxy.google

(Di martedì 10 dicembre 2019) La trasformazione digitale si adatta sempre più alstorico delle città, ma il progresso tecnologico nel campo delle smart city richiede una maggiore consapevolezza nel quadro degli investimenti pubblici LA SMART CITY: UNE CITÉ IDÉALE? L'Atelier BNP Paribas Centri storici,e tecnologia. Una cerniera tra i saperi. O per citare Seneca, un momento in cui il talento incontra l'. Le città europee sono da qualche anno, al tempo stesso, sia laboratori per (...) - Scienza e Tecnologia / Sicurezza, Tecnologia, Europa, Italia, Città, Opinione pubblica, Digitale,, Comunità, Governance, Smart Cities

