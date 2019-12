Inno di Mameli | l’autore | la storia e il significato di Fratelli d’Italia

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’di, ovvero l’ufficiale dello Stato Italiano, fu composto nel 1847 da Michele Novaro. L’autore per comporlo prese ispirazione dall’francese La Marsigliese e lo fece debuttare a Genova nel medesimo anno della creazione, in occasione della commemorazione della rivolta del quartiere genovese di Portoria contro gli occupanti asburgici. Lae ildell’diLa notorietà dell’disi conferma però solo nel periodo del Risorgimento, con le Cinque giornate di Milano, la promulgazione dello Statuto Albertino e per i festeggiamenti della Repubblica Romana di Giuseppe Mazzini. Diventaprovvisorio della Repubblica italiana, solo nel 1946 grazie alla volontà del Ministro della Guerra Facchinetti, che decise di inserirlo addirittura nel testo della Costituzione. L’ufficializzazione ...

